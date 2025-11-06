ТСН в социальных сетях

2029
1 мин

Выплаты за рождение ребенка в Украине: в правительстве объяснили, у кого будет право

У матерей новорожденных будет право на единовременную выплату 50 тыс. грн. А семьи детей, которым еще нет года, смогут получать по 7 000 грн до достижения ребенком годовалого возраста.

Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
"Детские" выплаты в Украине

«Детские» выплаты в Украине / © ТСН.ua

С 1 января 2026 года в Украине вводится новый порядок выплат государственной помощи при рождении ребенка, который существенно изменит систему начислений. Стало известно, у кто именно будет право на единовременный платеж в 50 тыс. грн и дополнительные ежемесячные выплаты.

Об этом сообщила первый заместитель министра социальной политики, семьи и единства Людмила Шемелинец, информирует пресс-служба ведомства.

По словам Шемелинец, выплата в размере 50 тыс. грн будет одноразовой и будет касаться только тех матерей, которые родят после 1 января 2026 года.

«Если мы говорим обо всех остальных видах выплат, то они будут гарантированы и для тех детей, которым по состоянию на 1 января 2026 года еще не исполнилось одного года», — подчеркнула чиновница.

Она уточнила, что родители детей, которым на 1 января 2026 года еще не исполнится одного года, смогут получить помощь в размере 7000 грн — до момента, когда ребенку исполнится год.

Кроме этого, после достижения ребенком годовалого возраста, семьи смогут воспользоваться выплатами по программе «еЯсла».

Напомним, 5 ноября Верховная Рада приняла закон об увеличении государственной помощи семьям с детьми с 1 января 2026 года. Единовременная выплата за рождение ребенка составит 50 тыс. грн. Также вводятся ежемесячные выплаты: 7 000 грн на уход до 1 года; 8 000 грн («еЯсла») на услуги ухода за детьми от 1 до 3 лет. Для первоклассников предусмотрена единовременная помощь 5 000 грн.

