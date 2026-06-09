Выплаты за уничтоженные авто в Украине: будут ли компенсации во время войны

Компенсации за уничтоженные авто / © Полиция Киева

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Тысячи украинцев потеряли свои автомобили с начала полномасштабной войны. Большое количество из них было украдено россиянами, уничтожено в результате ракетных и дроновых ударов. В правительстве несколько лет обсуждают инициативу выплаты компенсаций украинцам за утраченные авто.

Глава комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк объяснила, будут ли выплачивать компенсацию тем, кто потерял автомобиль во время войны.

Компенсация за утраченные авто во время войны: будут ли ее выплачивать

В комментарии Новини.LIVE Елена Шуляк сообщила, что выплата таких компенсаций украинцам невозможна, ведь в бюджете не хватает средств даже на первоочередные нужды — в частности, обеспечение жильем ВПЛ.

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«У нас сейчас в приоритете огромная категория людей, которая выехала со временно оккупированных территорий, и сегодня осталась без жилья. И если мы говорим о сожженных автомобилях — то для меня приоритет именно люди, которые сегодня без жилья, им негде жить и у них нет доступа к домам, потому что Россия оккупировала», — сказала Шуляк.

Чиновница добавила, что в условиях ограниченного бюджета все имеющиеся финансы направляют на программу «єВідновлення». Шуляк заявила, что Украина должна сосредоточиться на трех ключевых категориях: безопасность, жилье и работа с достойной оплатой труда.

Владельцам разбитых и сожженных машин советуют не ждать быстрых выплат от государства. Вместо этого нужно зафиксировать все убытки с помощью международных инструментов.

Шуляк отметила, что финансовое бремя за уничтоженное имущество украинцев должно лечь на Россию после завершения юридических процедур.

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Компенсации украинцам во время войны: последние новости

Напомним, тысячи украинцев, чье жилье было разрушено войной, не могут получить компенсации из-за отсутствия сведений в Государственном реестре прав (ГРВП). Поскольку реестр заработал только в 2013 году, данные о более старой недвижимости хранились в бумажных архивах БТИ, многие из которых уничтожены или оказались в оккупации.

Из-за утраты оригиналов документов и невозможности получить дубликаты пострадавшие вынуждены годами доказывать право собственности через суды.

Для решения этой проблемы в Верховной Раде рассматривался законопроект №11440, предлагающий упрощенный порядок регистрации прав на жилье, приобретенное до 2013 года. При наличии правоустанавливающих документов с печатью БТИ нотариусы или регистраторы смогут вносить данные в ГРВП без обращения в архивы.

Чтобы избежать махинаций, этот механизм будет действовать только на территориях с утраченным доступом к архивам, а на саму недвижимость будут временно налагать запрет на отчуждение.

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Украинцы, выехавшие за границу после 24 февраля 2022 года из-за полномасштабной войны, теперь могут подать заявку на компенсацию через приложение или портал «Дія». В сервисе появилась новая категория A1.2 — «Вынужденное перемещение за пределы Украины».

Обратиться за помощью могут совершеннолетние граждане, а также родители или опекуны от имени детей. Пока точный размер выплат не определен, ведь его будет устанавливать Международная компенсационная комиссия, а первые выплаты ожидаются в конце 2026 или начале 2027 года.

Чтобы отправить заявку, необходимо авторизироваться в «Дія», заполнить специальную форму, указав обстоятельства выезда, страну пребывания и данные о пересечении границы, а также при наличии добавить подтверждающие документы.

Обращение подписывается с помощью электронной подписи или «Дія.Підпис». В сервисе отмечают, что оформление этой помощи не отменяет возможность получения других компенсаций, в частности, для внутренне перемещенных лиц по категории A1.1.

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