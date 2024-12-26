Выплаты "Зимової єПідтримки" уже поступают украинцам: кто получит деньги

Всего, с учетом этих выплат, уже 6,4 миллиона украинцев получили по 1 000 гривен помощи.

В течение 26-27 декабря средства по программе "Зимова єПідтримка" получат 2 миллиона граждан, которые подали заявки через приложение "Дія" с 4 по 11 декабря. Среди них почти 700 тысяч выплат на детей.

Об этом сообщили в Министерстве экономики Украины.

В целом, с учетом этих выплат, уже 6,4 миллиона украинцев получат по 1000 гривен пособия, в том числе 1,7 миллиона выплат на детей.

Напомним, что использовать 1000 гривен можно будет в течение трех месяцев – декабря, января и февраля.

Полученная сумма не подлежит налогообложению и не влияет на получение субсидии. Потратить 1000 гривен можно будет на определенные товары и услуги, в частности:

на оплату коммунальных услуг,

на оплату транспорта (билеты "Укрзалізниці"),

на оплату мобильной связи и лекарств,

на покупку украинских книг и других украинских товаров,

на культурные услуги.

Также эту поддержку можно использовать для донатов для ВСУ с помощью официально зарегистрированных украинских благотворительных фондов. Они должны принимать оплату в соответствии с правилами платежных систем и должны иметь категорию субъекта MCС – код 8398. Это код, которым фиксируется благотворительная деятельность.