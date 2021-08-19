Вырастет цена на газ для украинцев: Зеленский рассказал об опасностях "Северного потока-2"

Вырастет цена на газ для украинцев: Зеленский рассказал об опасностях "Северного потока-2"

Президент назвал "Северный поток-2" оружием Москвы.

Украина должна использовать время, необходимое для запуска "Северного потока-2", для защиты своих интересов и энергетической безопасности.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский журналистам изданий из стран "Нормандской четверки" и США, информирует пресс-служба ОП.

По его словам, "Северный поток-2" будет приоритетной темой на встрече с Джо Байденом в Вашингтоне. Зеленский надеется, что даже после окончания строительства трубопровода, он не заработает.

"Это долгий путь, даже если до полного завершения "Северного потока-2" остается 1% работ. Одно дело — построить газопровод, а другое — запустить его, на это нужно время. Необходимо соблюдать нормы международного права и международных энергетических стандартов. Нужно учитывать также гарантии. Мы используем время для защиты собственных интересов", — заверил глава государства.

Зеленский прокомментировал намерения США и Германии инвестировать миллиард долларов в возобновляемую энергетику Украины в качестве компенсации убытков от "Северного потока-2". Он подчеркнул, что Украина потеряет от прекращения транзита газа через свою территорию около 2 млрд долларов в год.

Также президент предупредил, что из-за уменьшения количества транзита может произойти рост цен на газ для украинских потребителей.

"Северный поток-2" — это оружие. Москва может создать дефицит поставок на рынке газа и тем самым повысить цену. В современном мире не обязательно покупать пулеметы, чтобы нанести ущерб стране. Достаточно использовать экономические инструменты", — подытожил Зеленский.

Напомним

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