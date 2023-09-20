Вырастет ли цена на овощи и фрукты, если Украина запретит импорт из Польши – прогноз аналитика

Украина планирует запретить импорт некоторых овощей и фруктов из Польши.
В ответ на эмбарго зерна Украина может запретить поставки на свой рынок польских овощей и фруктов. Речь идет об импорте лука, помидоров, капусты и яблок из Польши. Запрет может быть введен в течение следующих нескольких дней. Тем не менее, запрет на импорт польских овощей и фруктов не повлияет на цены. При необходимости можно будет импортировать из других стран.
Об этом "РБК-Украина" рассказала аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Светлана Литвин.
Она пояснила, что в этом году украинские аграрии посадили и вырастили достаточное количество овощей по всей территории Украины, практически полностью компенсировав ранее выращиваемые на территории временно оккупированного юга Украины объемы.
Поэтому возможный запрет на импорт польских овощей и фруктов на цены на рынке Украины не повлияет.
В то же время, потенциально возможен риск поставок овощей и фруктов в конце сезона (весной или в начале лета).
"Однако не только Польша занимается выращиванием овощей и потенциально можно найти других поставщиков", – сказала Литвин.
По ее словам, овощей выращено достаточно, однако пока нет понимания, есть ли в достаточном количестве правильно оборудованные складские помещения для их хранения. Часть таких хранилищ находились в зоне выращивания на юге и сейчас временно оккупированы.
"Поэтому скорее всего будет традиционный сезонный рост цен на овощи, начиная с середины зимы", — резюмировала эксперт.
Напомним, Польша угрожает Украине расширить продуктовое эмбарго.
Читайте также: