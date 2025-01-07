Вырастет ли в Украине тариф на свет в этом году: что говорят в парламенте

В прошлом году тариф на электроэнергию вырос до 4,32 грн за киловатт-час.

В Украине в 2024-м подорожала стоимость электроэнергии. Сейчас тариф на свет составляет 4,32 грн за киловатт-час. Он должен действовать не менее мая этого года.

Об этом сообщил народный депутат Сергей Нагорняк в эфире "24 Канала".

По его словам, сейчас повышать нынешний тариф нет никаких причин.

"Нужно поднимать тариф до 6 гривен, или до 6,30 грн абсолютно нет ни одного в этом году", — подчеркнул он.

Нагорняк объясняет, что настоящего тарифа достаточно для покрытия расходов. Такая цена на электроэнергию должна действовать хотя бы до конца этого года, в идеале – до окончания отопительного сезона с 2025 по 2026 год.

Напомним, ранее сообщали о том – сколько нужно платить украинцам за свет от 1 января.

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