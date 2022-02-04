Выросло количество долгов украинцев: за что не платят больше всего

Выросло количество долгов украинцев: за что не платят больше всего

На должника могут быть наложены многие ограничения.

За год почти на полтора миллиона выросло количество долгов у украинцев в Едином реестре должников.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

Больше всего задолжали физические лица банкам, свидетельствуют данные "Опендабота". Также украинцы должны за коммунальные услуги и за административные правонарушения.

К слову, попав в реестр, на должника правительство может наложить ряд ограничений. В частности, они могут запретить выезжать из страны, заблокировать деньги на банковских счетах, а также продавать и покупать авто и недвижимость.

Как сообщалось, теперь запрет на выезд за границу касается тех граждан Украины, которые имеют определенные долги. Она появилась после внесения определенных изменений в Налоговый кодекс Украины. В каких обстоятельствах украинцы не могут выезжать за границу — читайте в материале ТСН.ua.

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