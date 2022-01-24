Выросло количество украинцев, которые хотят на заработки в Польшу: какой стимул

В соседней стране больше зарплаты.
В Украине на 40% увеличилось количество желающих выехать на заработки в Польшу.
Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.
По данным аналитиков компаний по международному трудоустройству, главным стимулом к выезду на работу в Польшу стало увеличение срока разрешения на работу до двух лет.
Кроме того, там более высокие зарплаты. В частности, в среднем работодатели предлагают до 80 гривен в месяц. Треть работодателей предлагает более 100 тысяч зарплату. Чуть больше 20% готовы платить от 120 тысяч гривен в месяц.
По данным организаций по международному трудоустройству, более полутора миллионов украинцев работает в Польше.
Как сообщалось, в течение 2021 года количество вакансий в Польше выросло на 68,5%: только в третьем квартале появилось более 132 тысяч новых рабочих мест. Более чем в два раза возросло общее количество вакансий, а также вновь вакансий (8,3 тыс.) в промышленности Наибольшее количество рабочих мест в перерабатывающей отрасли: почти четверть (34,3 тыс.). Работники требуются в строительстве (22,5 тыс.), торговле и ремонте автотранспортных средств (19,3 тыс.).
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