Выросло количество украинцев, которые хотят на заработки в Польшу: какой стимул

Выросло количество украинцев, которые хотят на заработки в Польшу: какой стимул

В соседней стране больше зарплаты.

В Украине на 40% увеличилось количество желающих выехать на заработки в Польшу.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

По данным аналитиков компаний по международному трудоустройству, главным стимулом к выезду на работу в Польшу стало увеличение срока разрешения на работу до двух лет.

Также читайте Заробитчане активно переводят деньги в Украину: сколько поступило

Кроме того, там более высокие зарплаты. В частности, в среднем работодатели предлагают до 80 гривен в месяц. Треть работодателей предлагает более 100 тысяч зарплату. Чуть больше 20% готовы платить от 120 тысяч гривен в месяц.

По данным организаций по международному трудоустройству, более полутора миллионов украинцев работает в Польше.

Как сообщалось, в течение 2021 года количество вакансий в Польше выросло на 68,5%: только в третьем квартале появилось более 132 тысяч новых рабочих мест. Более чем в два раза возросло общее количество вакансий, а также вновь вакансий (8,3 тыс.) в промышленности Наибольшее количество рабочих мест в перерабатывающей отрасли: почти четверть (34,3 тыс.). Работники требуются в строительстве (22,5 тыс.), торговле и ремонте автотранспортных средств (19,3 тыс.).

Читайте также: