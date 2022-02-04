Выше $92 за баррель: цена на нефть обновила рекорд за восемь лет

Выше $92 за баррель: цена на нефть обновила рекорд за восемь лет

Нефть резко подорожала.

Мировые цены на нефть эталонных марок усилили рост в последний день рабочей недели. Котировки марки Brent превысили отметку $93 за баррель впервые с октября 2014 года.

Об этом в пятницу, 4 февраля, свидетельствуют данные торгов.

Так, апрельские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures выросли на $1,92 (2,11%) – до $93,03 за баррель. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $1,64 (1,8%) – до $91,11 за баррель.

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Стоимость фьючерса на WTI на март на электронной сессии на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялась уже на $2,04 (2,26%) – до $92,03 за баррель. Накануне стоимость этих контрактов выросла на $2,01 (2,3%) – до $90,72 за баррель.

Сейчас спрэд между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет $1 в пользу Brent.

Поддержку нефтяному рынку продолжают оказывать опасения недостаточного предложения на фоне активно восстанавливающегося спроса. Причинами риска предложения является геополитическая напряженность в Восточной Европе и на Ближнем Востоке, а также тот факт, что многие страны ОПЕК+ до сих пор не смогли увеличить добычу до согласованного уровня.

Напомним:

31 января цена на нефть выросла до семилетнего максимума. Эксперты называют три причины подорожания сырья.

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