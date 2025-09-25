Высокая цена электроэнергии делает производство металла в Украине убыточным - Лонгобардо

© ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»

Генеральный директор «АрселорМиттал Кривой Рог» Мауро Лонгобардо заявил , что стремительный рост стоимости электроэнергии в Украине поставил под угрозу стабильность работы возглавляемого им горно-металлургического комбината на Днепропетровщине.

Как отметил Лонгобардо на конференции United by mining, в последние годы в Украине наблюдался существенный рост стоимости электроэнергии, а в первой половине 2025 года она была самой дорогой в Европе. В результате доля электроэнергии в себестоимости продукции АМКР выросла в три раза.

«Пока регуляторная среда в Украине не способствует развитию металлургической и горнодобывающей промышленности. Мы окружены естественными монополиями, переводящими свои убытки на бизнес, повышая тарифы. Мы не можем перевести их дальше на наших клиентов, поскольку продаем товары, цены на которые регулируются мировым рынком. В результате наше производство убыточно уже четвертый год подряд», — подчеркнул Лонгобардо.

В то же время, завод продолжает работать благодаря финансовой поддержке материнской компании, которая уже инвестировала более 1 миллиарда долларов. Он убежден, что подобная ситуация не может продолжаться дальше.

«Общий чистый убыток в 2022–2024 годах составил почти 2,1 млрд долл.

Лонгобардо призвал правительство ввести механизмы поддержки бизнеса, в частности, применить систему прайс-кепов для энергоемких предприятий, создать конкурентную среду на украинском рынке для государственных генерирующих компаний и создать условия для заключения долгосрочных контрактов.