Вывели в Москву 90 млрд рублей: как украинцы потеряли свои вклады в Сбербанке СССР

Вывели в Москву 90 млрд рублей: как украинцы потеряли свои вклады в Сбербанке СССР

За одну ночь украинцы потеряли все свои сбережения, которые были на счетах советского Сбербанка.

Вскоре после обретения Независимости, из Украины за одну ночь вывели со счетов граждан в Москву 90 млрд советских рублей.

Об этом рассказал председатель Совета Независимой ассоциации банков Украины Роман Шпек в интервью LB.ua.

Шпек в 1992 году был министром по вопросам разгосударствления собственности и демонополизации производства, а затем заместителем главы Минэкономики.

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По его словам, Россия фактически выбросила Украину из рублевой зоны, что было одной из причин гиперинфляции.

"Единый эмиссионный центр рубля был в Москве. Россияне тоже делали эмиссию для собственных нужд, но с Украиной не хотели делиться. По сути, Украина не выходила из рублевой зоны, ее вытолкнули. В обращении рубли, а рублей нам не дают. Со счета Сбербанка списали и перевели в Москву около 90 млрд рублей, которые были на счетах граждан. А для финансирования потребностей бюджета и экономики у нас ресурса не было", — рассказал Шпек.

Экс-министр объяснил, почему эти деньги не удалось вернуть назад: "Мы не смогли вернуть, потому что было списано платежным поручением за одну ночь — и все".

Отметим, что общая сумма задолженности по этим "замороженных" сбережением была определена в сумме более 130 млрд грн. Во времена премьерства Юлии Тимошенко и в начале президентства Виктора Януковича были попытки частично вернуть вкладчикам их средства. Эти деньги давали в основном перед выборами. В народе их назвали "Юлина тысяча", а затем — "Витина тысяча".

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