Выйти на пенсию станет ещё сложнее: как изменятся требования к страховому стажу к 2028 году

Пожилая пара / иллюстративное фото / © Getty Images

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В Украине начнут постепенно повышать требования к страховому стажу, необходимому для выхода на пенсию. Обязательный минимум будет увеличиваться именно для тех украинцев, которые планируют оформить пенсионные выплаты в 60 или 63 года.

В Пенсионном фонде поясняют, что минимальный стаж, который необходимо накопить, зависит от возраста.

На данный момент показатели следующие:

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для выхода на пенсию в 60 лет гражданам необходимо иметь не менее 33 лет страхового стажа;

в 63 года — 23 года страхового стажа;

в 65 лет — 15 лет страхового стажа.

Уже с 2027 года начнут действовать следующие новые нормы:

чтобы выйти на пенсию в 60 лет, минимальный страховой стаж составит уже — 34 года;

в 63 года — 24 года страхового стажа.

В 2028 году показатели изменятся следующим образом:

чтобы выйти на пенсию в 60 лет, потребуется как минимум 35 лет страхового стажа;

в 63 года — 25 лет страхового стажа.

Для лиц в возрасте 65 лет этот показатель останется без изменений — он по-прежнему будет составлять 15 лет страхового стажа.

Пенсия в 2026 году в Украине — последние новости

Неуплата работодателем единого социального взноса не только уменьшает будущую пенсию, но и ставит под угрозу право на больничные, декретные и пособия по безработице. Адвокат Евгений Булименко посоветовал сначала письменно обратиться к руководству, а в случае бездействия — подать жалобу в налоговую или Гоструда, а также обратиться в суд за возмещением убытков.

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