- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 224
- Время на прочтение
- 2 мин
Выйти на пенсию станет ещё сложнее: как изменятся требования к страховому стажу к 2028 году
Будущим украинским пенсионерам придётся работать дольше из-за ежегодного повышения государственных требований.
В Украине начнут постепенно повышать требования к страховому стажу, необходимому для выхода на пенсию. Обязательный минимум будет увеличиваться именно для тех украинцев, которые планируют оформить пенсионные выплаты в 60 или 63 года.
В Пенсионном фонде поясняют, что минимальный стаж, который необходимо накопить, зависит от возраста.
На данный момент показатели следующие:
для выхода на пенсию в 60 лет гражданам необходимо иметь не менее 33 лет страхового стажа;
в 63 года — 23 года страхового стажа;
в 65 лет — 15 лет страхового стажа.
Уже с 2027 года начнут действовать следующие новые нормы:
чтобы выйти на пенсию в 60 лет, минимальный страховой стаж составит уже — 34 года;
в 63 года — 24 года страхового стажа.
В 2028 году показатели изменятся следующим образом:
чтобы выйти на пенсию в 60 лет, потребуется как минимум 35 лет страхового стажа;
в 63 года — 25 лет страхового стажа.
Для лиц в возрасте 65 лет этот показатель останется без изменений — он по-прежнему будет составлять 15 лет страхового стажа.
Пенсия в 2026 году в Украине — последние новости
Неуплата работодателем единого социального взноса не только уменьшает будущую пенсию, но и ставит под угрозу право на больничные, декретные и пособия по безработице. Адвокат Евгений Булименко посоветовал сначала письменно обратиться к руководству, а в случае бездействия — подать жалобу в налоговую или Гоструда, а также обратиться в суд за возмещением убытков.
Некоторые украинские пенсионеры, пострадавшие от Чернобыльской катастрофы, в 2026 году смогут получить надбавку к пенсии в размере до 2595 гривен, причем сумма привязана к прожиточному минимуму. В случае отсутствия данных о проживании в загрязнённой зоне в официальных реестрах право на доплату теперь можно подтвердить по упрощённой процедуре в рамках экспериментального проекта.
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.