Выйти в 60 или подождать? : насколько на самом деле вырастет пенсия, если поработать еще немного

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Украинцы, которые достигли пенсионного возраста и приобрели необходимый страховой стаж, имеют право отсрочить назначение пенсии по возрасту. Такое решение позволяет существенно увеличить итоговый размер ежемесячных выплат — прибавка может составлять от 6 до 50% и более в зависимости от срока продления работы.

Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».

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Отмечается, что если отсрочка составляет до 60 месяцев, пенсия увеличивается на 0,5% за каждый полный месяц. То есть, за один год повышение составит 6%, за два года — 12%, а за пять лет — 30%. Если отсрочка превышает 60 месяцев, применяется другой показатель — 0,75% за каждый полный месяц страхового стажа.

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Таким образом, максимальное повышение по этому механизму может достигать 54% — при отсрочке назначения пенсии на шесть лет.

Примеры расчета

1 год отсрочки (12 месяцев) — размер пенсии вырастет на 6% (12 × 0,5%);

2 года отсрочки (24 месяца) — размер пенсии вырастет на 12% (24 × 0,5%);

5 лет отсрочки (60 месяцев) — размер пенсии вырастет на 30% (60 × 0,5%);

6 лет отсрочки (72 месяца) — размер пенсии вырастет на 54% (72×0,75%, поскольку срок превысил 60 месяцев и повышенная ставка применяется ко всему периоду).

Кто в 2026 году имеет право выйти на пенсию в 60 лет

В 2026 году для назначения пенсии по достижении 60 лет необходимо иметь не менее 33 лет страхового стажа. Для выхода на пенсию по достижении 63 лет требуется не менее 23 лет стажа, а после 65 лет — не менее 15 лет. Требуемая продолжительность страхового стажа определяется на дату достижения соответствующего возраста.

Раньше мы писали, какие ошибки в трудовой книжке могут лишить пенсии.

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