Вызовы, стоящие перед энергетикой, будут сохраняться до конца войны, — Александр Кацуба

Украинская энергетика, правительство, бизнес и граждане должны готовиться к тому, что стоящие перед энергетикой вызовы будут сохраняться до конца войны с Россией.

Об этом в своей колонке пишет эксперт по энергетике и предприниматель Александр Кацуба.

Украина и Россия в плане атак на украинскую инфраструктуру соревнуются в сложной и кровавой игре. Россия пытается изготовить или купить как можно больше ракет и "шахедов", чтобы атаковать украинскую гражданскую инфраструктуру в своих бешеных террористических атаках. Украина работает сразу по нескольким направлениям: наращивание мощностей ПВО и возможностей уничтожать российские ракеты и дроны; уничтожение российских мощностей запуска ракет; постепенная адаптация энергетики на всех уровнях – от генерации к распределению и потреблению – к реалиям войны и российскому ракетно-шахедному террору.

Кацуба пишет, что в целом правительство выучило уроки прошлого года. Украина создала запасы угля и газа, а также заручилась гарантиями своих соседей по поставкам электроэнергии в случае выхода из строя собственных мощностей генерации. И частные, и государственные компании многое сделали для того, чтобы восстановить разрушенное, децентрализовать поставки электричества в большие города, сделать систему более гибкой. Но это не сделало энергосистему неуязвимой и есть еще над чем работать. У нас все еще есть дефицит генерации, если российские атаки будут успешными, резюмирует эксперт.

Александр Кацуба – украинский предприниматель, эксперт в сфере энергетики, владелец компании АЛЬФА ГАЗ.