Взлетит ли курс до 46 гривен за доллар: прогноз Гетманцева

Сейчас у нас есть достаточно большие резервы положительно влияющего на курс НБУ. Кроме того, если международная помощь будет ритмичной, никакого давления на курс не будет.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал председатель комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Совета Даниил Гетманцев.

По словам Гетьманцева, могут быть разные оценки бизнеса. Но в бюджетной декларации у нас заложен среднегодовой курс 44,7 гривны за доллар.

«У нас достаточно большие резервы НБУ, что положительно влияет на курс. Да, есть существенные проблемы с торговым балансом, но они компенсируются международной помощью. Если она будет ритмична, то никакого давления на курс не будет. Если будут проблемы с международной помощью, то будут проблемы с курсом», — пояснил эксперт.

Но пока такие риски, добавляет он, невысоки.

Ранее мы писали о том, что длительная стабильность курса гривны подошла к концу. Да, доллар и евро начали дорожать. Безусловно, пока не фиксируется стремительный рост.

В то же время прогнозы аналитиков малооптимистичны. Речь идет о том, что это может являться началом серьезной девальвации гривны.

