Взлетят ли цены на горючее из-за войны на Ближнем Востоке: экономист дал ответ

Обострение конфликта на Ближнем Востоке традиционно вызывает озабоченность на мировых энергетических рынках. Однако украинцам не стоит поддаваться панике и ожидать стремительного дефицита или критического подорожания горючего.

Своим мнением по ситуации поделился председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак в эфире КИЕВ24. Эксперт призывает к взвешенности и советует избегать поспешных выводов о «нефти по 100 долларов».

Почему не стоит паниковать

По убеждению Андрея Новака, текущая турбулентность временная, а рынок имеет достаточно ресурсов для саморегуляции.

«Бечь с канистрами за топливом и паниковать — не советую. Делать глубокие выводы, что нефть будет стоить по 100 долларов и больше еще очень преждевременно», — отмечает экономист.

Эксперт отмечает несколько ключевых факторов:

Завершение горячей фазы: После того как активные боевые действия утихнут, начнется успокоение рынков нефти и газа.

Альтернативные поставщики: Рынок нефтепродуктов насыщен большим количеством производителей. По словам Новака, есть страны, которые готовы занять свободные ниши в случае перебоев.

Что ждет потребителей

Пока ситуация остается стабильной. Экономист убежден, что разнообразие поставщиков позволит избежать глобального топливного кризиса, а ценовые колебания будут зависеть от скорости деэскалации в охваченном войной регионе.

Напомним, в Украине зафиксирован резкий рост стоимости горючего: только за двое суток цена на стелах АЗС поднялась на 3 гривны. В соцсетях ходят панические слухи о подорожании литра еще на 5–7 гривен из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке.