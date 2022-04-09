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Взрослые получат 2 тыс. грн и 3 тыс. грн на ребенка: правительство продлило срок подачи заявления о помощи переселенцам

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Взрослые получат 2 тыс. грн и 3 тыс. грн на ребенка: правительство продлило срок подачи заявления о помощи переселенцам

pixabay.com

Соответствующее решение правительство одобрило на заседании 9 апреля.

Правительство продлило конечный срок подачи заявления для получения помощи вынужденным переселенцам – до 30 апреля.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

"Поддержка наших людей — это приоритет. По всей стране. Тех, кто вынужден был уехать, и оставшихся в своих домах. Поддержка деньгами, жильем, едой, лекарствами. Будем делать все, чтобы никто не оставался один на один с этой бедой", — подчеркнул Денис Шмигаль.

По его словам, по этой программе взрослые могут получить 2 тыс. грн и 3 тыс. грн на ребенка.

Также ранее правительство изменило порядок предоставления работодателю компенсации расходов на оплату труда за трудоустройство внутренне перемещенных лиц. Как отметил Шмигаль, оформить статус переселенца можно теперь после трудоустройства.

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