Российский президент-диктатор Владимир Путин назвал взрывы на "Северном потоке" "актом международного терроризма, цель которого взорвать энергетическую безопасность Европы".

Об этом он сказал во время энергетического форума "Российская энергетическая неделя", сообщают российские средства массовой пропаганды.

Путин назвал США, Польшу и Украину бенефициарами инцидентов. "Все факты доказаны и задокументированы, а идеологами, заказчиками этих преступлений являются их конечные бенефициары, выгодоприобретатели — те, кому выгодны нестабильность и конфликты. Ведь повышается геополитическое значение газовых систем — они проходят по территории Польши, "Ямал-Европа" — по территории Украины (два потоки)/ D все в свое время построила Россия за свои деньги, а также США, конечно, которые теперь могут поставлять энергоресурсы по высоким ценам", — заявил диктатор.

По его словам, благодаря взрывам на гозогоне "конкуренты заставляют европейцев покупать энергоресурсы по завышенным ценам".

Глава Кремля считает, что отремонтировать нити "Северных потоков" возможно. Впрочем, это будет иметь смысл только в случае дальнейшей эксплуатации и обеспечения безопасности.

Более того, диктатор заявил, что Россия готова возобновить поставки и в Европу по уцелевшей нити. "Мяч, как говорится, на стороне Евросоюза. Хотят — пусть просто откроют кран, и все. Мы никого ни в чем не ограничиваем, в частности, готовы поставлять в осенне-зимний период дополнительные объемы", — говорит он.

Что известно о взрывах на "Северном потоке"

Разгерметизация двух нитей первого "Северного потока" и одной "Северного потока-2" вблизи датского острова Борнхольм состоялась 26 сентября. Тогда и в Кремле "не исключали возможности саботажа". В Украине инцидент был назван "спланированным терактом и актом агрессии России против ЕС".

После взрыва газ несколько дней уходил в Балтийское море. Издание Bloomberg писало, что это может повлечь за собой большую климатическую катастрофу.

Тем временем расследователи из Швеции заявляют, что "Северный поток" взорвали умышленно. Доказательства свидетельствуют о серьезном саботаже. Впрочем, детали о том, как именно произошли взрывы, не предоставляют.

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