Walt Disney полностью останавливает работу в России из-за "безжалостного нападения на Украину"

Ранее Disney заявлял только об отмене всех фильмов в России.

Медиа-развлекательная компания Walt Disney заявила в четверг, 10 марта, что приостанавливает весь бизнес в России, включая лицензирование контента, деятельность Disney Cruise Line, работу журнала и туров National Geographic, а также производство местного контента и трансляцию линейных каналов.

Об этом пишет Reuters.

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"Учитывая безжалостное нападение на Украину и эскалацию гуманитарного кризиса, мы принимаем меры, чтобы приостановить всю работу в России", — заявили в Walt Disney.

В компании отмечают, что некоторым компаниям, в частности линейным каналам и лицензированию контента и продуктов, через договорные нюансы понадобится время, чтобы остановить работу. В то же время, другие направления бизнеса остановятся немедленно.

Напомним, более сотни компаний отказались работать в России или сотрудничать со страной и ее гражданами, а также поставлять туда свою продукцию и сервисы. ТСН.ua публикуют полный список.

Так, в частности ранее Disney заявлял об отмене всех фильмов в России.

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