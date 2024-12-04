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Westinghouse поддерживает планы Украины по развитию атомной энергетики накануне решения Рады по Хмельницкой АЭС

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Westinghouse поддерживает планы Украины по развитию атомной энергетики накануне решения Рады по Хмельницкой АЭС

Американская компания Westinghouse Electric Company выразила поддержку планам Украины по расширению атомной энергетики через строительство новых генерирующих мощностей.

«Мы поддерживаем эти амбициозные стремления Украины и готовы предоставить необходимую помощь для их реализации вместе с нашим долгосрочным партнером – НАЭК "Энергоатом". Мы гордимся нашим партнерством и с нетерпением ждем возможности способствовать развитию безопасной ядерной энергетики для Украины», – говорится в официальном сообщении компании.

На этой неделе Верховная Рада планирует рассмотреть и принять законопроект о завершении строительства энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС.

Напомним, решение о достройке этих блоков правительство приняло еще в апреле 2024 года. На сегодня энергоблок №3 готов на 80%, а энергоблок №4 – на 25%.

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