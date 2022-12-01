Women in business 2022: стартуют бесплатные онлайн-семинары для развития женского предпринимательства

Организатором выступает UKRSIBBANK BNP Paribas Group. Владелец и руководитель бизнеса приглашают узнать, как в условиях войны, вынужденных переездов команд и изменения в работе клиентов и партнеров быстро адаптировать бизнес к новым реалиям.

Также участникам будет полезно узнать о том:

как «играть» на рынке, когда «правила игры» постоянно меняются;

как адаптировать процессы в компании к новым условиям;

как построить антикризисную стратегию, нацеленную на развитие;

где найти средства и клиентов;

как поддержать и мотивировать команду.

Для этого UKRSIBBANK пригласил успешных женщин в бизнесе, чтобы они поделились своими знаниями, опытом и экспертизой в важнейших сферах ведения бизнеса.

Присоединяйтесь к семинарам онлайн без предварительной регистрации. Включите уведомления на анонсе трансляции, чтобы вам пришло напоминание о интересующем вас семинаре.

«Адаптация бизнеса к условиям военного положения» – Елена Плахова, директор по управлению репутацией группы компаний «Новая Почта», 29 ноября в 16.00 https://youtu.be/lg2gS_7Zyio «Внедрение антикризисного финансового менеджмента» - Татьяна Герасимова, сертифицированная бизнес-тренер, практикующая бизнес-консультант, 1 декабря в 16.00 https://youtu.be/IIdi2tyYe_o «Изменение потребительского спроса: как привлекать средства, новых клиентов и адаптироваться к новым реалиям» - Оксана Бойко, сертифицированная бизнес-тренер, основательница и ведущая школы управленца, 6 декабря в 16.00 https://www.youtube.com/watch?v=a9tKt1aqcGY «Возможности маркетинга для бизнеса в новых реалиях» – Валерия Толочина, директор по маркетингу в Megogo, 8 декабря в 16.00 https://youtu.be/uE_9R7dgziM "Digital во время войны: новые социальные тренды и коммуникация" - Зоя Лобод, совладелица digital-агентства Lobods, digital-консультант, 13 декабря в 16.00 https://www.youtube.com/watch?v=MqiFUI7BGp0 «Антикризисная коммуникация с сотрудниками. Сохранение мотивации команды. Ментальное здоровье» — Анастасия Бортник, сертифицированная бизнес-тренер, консультант по управлению и персональному бренду, 15 декабря в 16.00 https://www.youtube.com/watch?v=AwzmcAM738A

Участие в семинарах бесплатно. В течение онлайн-трансляции вы сможете задать вопрос спикеркам на указанные темы.

Предприниматели – это движущая сила экономики Украины. Несмотря на ежедневные испытания и вызовы военного положения, украинские предприниматели стремятся продолжать свою деятельность, ища пути восстановления и развития, появляются новые бизнесы. По данным исследования Mastercard SME Index, в 2022 году 61% предпринимателей не остановили свою деятельность и 53% из них верят в полное восстановление в течение одного-трех лет.

С апреля 2022 года начался этап возобновления бизнеса. Как молодые, так и опытные предприниматели сталкиваются с разными вызовами, в частности: нехватка финансирования, клиентов и работников или каналов сбыта, а заодно и практического опыта, успешных кейсов построения стратегии в условиях сильной турбулентности и положительных примеров управленческих решений.

В то же время, женщины в бизнесе быстрее адаптируются и преодолевают препятствия на пути успешного ведения бизнеса. Чтобы преодолеть кризис, предприниматели трансформируют бизнес, переходят на e-commerce и продажи онлайн, ищут альтернативные каналы сбыта или релокуют предприятия внутри страны и за рубеж.

Как часть международной финансовой группы BNP Paribas, UKRSIBBANK является активным промоутером устойчивого развития, участником Сети Глобального договора ООН в Украине и выступает за сокращение гендерного неравенства в бизнес среде. Банк продолжает инициативы, цель которых – расширить экономические возможности женщин и обеспечить равные возможности представительства на высших уровнях принятия решений в политической и общественной жизни. Присутствие женщин во всех областях экономики создает гармонию в принятии решений и дает многосторонний взгляд на ситуацию.

«Способность быть гибкими, адаптироваться под современные реалии, устойчивость и стремление развивать собственное дело – важные условия восстановления Украины как более инновационной и технологической страны с устойчивой экономикой. Мы видим, как несокрушимые и свободные украинские предприниматели вдохновенно ищут возможности, и как преданные партнеры мы готовы оказать поддержку, которая поможет им развивать и масштабировать бизнес. В этом году спикеры наших семинаров поделятся опытом и экспертизой работы во время военного положения, дадут практические лайфхаки, как действовать в разных ситуациях. Нашей программой «Women in business» мы поддерживаем женщин в бизнесе, поощряем людей с различными знаниями создавать и развивать бизнес, вносим свой положительный вклад в восстановление и развитие украинской экономики», — рассказывает Янина ОЛЬХОВСКАЯ, Директор по вопросам коммуникаций, корпоративной социальной ответственности и вовлеченность UKRSIBBANK BNP Paribas Group.