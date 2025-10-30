"Я в шоке": украинка назвала свои расходы на месяц в Греции (видео)

Украинка Кристина, которая живет в Греции / © скриншот с видео

Украинка Кристина, проживающая в Греции, поделилась своими расходами на жизнь, раскрыв, что менее чем за месяц она потратила уже более 4 100 евро. Наибольшая доля этой суммы уходит на аренду дома.

Об этом говорится в видео в TikTоk-аккаунте kristina_skazala.

Несмотря на то, что за весь месяц Кристина лишь дважды посещала рестораны, расходы оказались значительными.

«Я начала считать наши расходы и я не была готова к такому результату. Сказать, что я в шоке — это ничего не сказать«, — сказала на видео украинка.

По ее словам, по состоянию на 18 мая она уже потратила 4 101 евро, хотя месяц еще не закончился. Наибольшую часть этой суммы — 2 300 евро — составляет оплата за дом.

«Также в этом месяце нам нужно будет заплатить 200 евро за уборку территории и подготовку ее к летнему сезону. Эти деньги я еще не учитывала», — рассказала Кристина.

Второй по величине статьей расходов стали еда и развлечения. Кристина призналась, что в том месяце позволила себе больше, чем обычно — в частности приобрела доску для сапсерфинга за 300 евро и планирует купить еще одну.

К развлечениям женщина относит также алкоголь и билеты, тогда как в категорию «еда» входят обычные покупки в супермаркетах.

На четвертом месте — расходы на здоровье: более 100 евро ушло на лекарства. Кроме того, часть бюджета забирают Интернет, мобильная связь и мелкие покупки для дома.

Что интересно, рестораны оказались наименее затратной категорией. Кристина отметила, что за весь месяц была в ресторанах лишь дважды.

