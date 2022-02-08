"Я верю в вашу страну": Франция выделит Украине макроэкономическую помощь 1,2 млрд

В ходе встречи с Зеленским Макрон поддержал суверенитет и территориальную целостность Украины.
Франция выделит Украине макрофинансовую помощь в размере 1,2 млрд.
Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон на брифинге по итогам переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским во вторник, 8 февраля.
"Я верю в вашу страну, и потому мы даем макроэкономическую помощь 1,2 млрд. Это как залог стабильности и безопасности Украины. Франция уважает стремление украинского народа к консолидации суверенитета и территориальной целостности", — сказал Макрон.
Напомним, 8 февраля в Киев с рабочим визитом прибыл президент Франции Эммануэль Макрон. У него была встреча с украинским президентом Владимиром Зеленским в Мариинском дворце.
Ранее французский президент Эммануэль Макрон рассказал , о чем будет общаться с Зеленским.
Накануне, 7 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон прилетел в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным по поводу ситуации вокруг Украины.
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