Яичная скорлупа как удобрения и не только: шесть способов ее эффективного использования

Не все знают, какую именно яичную скорлупу использовать для растений. Как использовать ее эффективно в саду и огороде, читайте в материале ТСН.ua

Яичная скорлупа – незаменимое удобрение. На 90% она состоит из карбоната кальция, очень ценного элемента для полноценного развития растений. Остальные 10% – это не менее важные «полезности», такие как цинк, марганец, фтор и еще более 20 элементов, которые значительно повышает урожайность культур. Все, что нужно сделать, чтобы вырастить хороший урожай – это измельчить скорлупу, рассыпать по грядке и перекопать. Яичная скорлупа является естественным известковым удобрением, с действием подобного мелу или извести. То есть кроме удобрения почвы яичная скорлупа очень хорошо его раскисляет. Подкормка скорлупой просто необходима культурам, нуждающимся в нейтральной или слабощелочной почве. Это пасленовые, капустные, бобовые, тыквенные культуры, корнеплоды, луковые и зеленые. Еще одно свойство скорлупы – она разрыхляет почву, снижая ее плотность, тем самым повышая его воздухо- и водопроницаемость. Яичную скорлупу можно использовать в борьбе с медведкой. Если к измельченной скорлупе добавить масло и прикопать его в местах скопления этих вредителей, через некоторое время можно увидеть, что медведки погибли. Если вы собрали много скорлупы, ее можно разложить вокруг штамбов деревьев, в таком случае она будет работать как эффективная и полезная мульча. Особенно полезна она будет для косточковых – вишни, черешни, сливы, абрикосов. Мукой из яичной скорлупы удобряют почву для молодой рассады, она является отличным стимулятором роста молодых саженцев помидоров, перца и капусты.

Чтобы приготовить удобрение из яичной скорлупы, нужно помыть ее водой, просушить в течение суток и измельчить. И самое главное, о чем не знают многие хозяева, все выше написанное касается только «сырой» скорлупы. От скорлупок вареных яиц толку никакого нет.

Читайте также: