Япония опровергла заявления об отказе присоединиться к плану ЕС по активам РФ

Флаг Японии / © Reuters

Заместитель министра финансов Японии по международным вопросам Ацуши Мимура заявил, что информация о якобы отказе Токио поддержать план Евросоюза по использованию замороженных российских активов не соответствует действительности.

Об этом информирует Reuters.

Ранее издание Politico сообщило, что министерша финансов Японии Сацуки Катаяма якобы заявила о невозможности использования около 30 млрд долларов российских активов, замороженных в Японии, для предоставления Украине кредита.

Мимура категорически опроверг эти утверждения.

«Это полная ложь. Министерша Катаяма никогда не делала подобных комментариев. Она сообщила на встрече, что Япония готовится сделать конкретные шаги по поддержке Украины», — подчеркнул он.

Чиновник отметил, что Токио действует в интересах национальной безопасности и учитывает риски, что Япония в будущем может оказаться в подобной ситуации в Восточной Азии.

Европейская комиссия, в свою очередь, пытается достичь договоренности между странами ЕС о механизме использования замороженных российских активов до саммита лидеров 18 декабря. Наибольшими препятствиями остаются юридические опасения Бельгии, содержащей наибольшую долю таких средств.

По данным медиа, Бельгия настаивает, чтобы к финансированию присоединились и страны G7 — это, по мнению премьер-министра Барта де Вевера, снизило бы риск выборочных действий России именно против Брюсселя.

Ранее сообщалось, что Япония отклонила предложение Евросоюза присоединиться к плану использования замороженных российских активов для финансирования Украины, разрушив надежды Брюсселя на глобальную поддержку этой инициативы.

Мы ранее информировали, что репарационный кредит от Евросоюза для Украины будет составлять €210 млрд к 2030 году.