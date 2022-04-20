Япония планирует увеличить объем экстренных займов для Украины до $300 миллионов

Япония планирует увеличить объем экстренных займов для Украины до $300 миллионов

Премьер-министр Японии Фумио Кисида анонсировал выделение Украине кредита в размере 300 млн долларов.

Япония планирует увеличить объем займов Украине со $100 миллионов до $300 миллионов.

Об этом заявил премьер-министр страны Фумио Кисида, передает Reuters со ссылкой на МИД Японии.

"Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил во время видеозвонка с президентом США Джо Байденом и другими лидерами, что Токио теперь планирует предоставить Украине 300 миллионов долларов в виде ссуд по сравнению с первоначальным предложением в 100 миллионов долларов", — говорится в сообщении.

Кисида подчеркнул, что влияние агрессии России распространяется не только на Европу, но и на Восточную Азию.

Напомним, в Японии утвердили выплаты украинским беженцам: кто и сколько получит.

Читайте также: