Япония планирует увеличить объем экстренных займов для Украины до $300 миллионов

Премьер-министр Японии Фумио Кисида анонсировал выделение Украине кредита в размере 300 млн долларов.
Япония планирует увеличить объем займов Украине со $100 миллионов до $300 миллионов.
Об этом заявил премьер-министр страны Фумио Кисида, передает Reuters со ссылкой на МИД Японии.
"Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил во время видеозвонка с президентом США Джо Байденом и другими лидерами, что Токио теперь планирует предоставить Украине 300 миллионов долларов в виде ссуд по сравнению с первоначальным предложением в 100 миллионов долларов", — говорится в сообщении.
Кисида подчеркнул, что влияние агрессии России распространяется не только на Европу, но и на Восточную Азию.
Напомним, в Японии утвердили выплаты украинским беженцам: кто и сколько получит.
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