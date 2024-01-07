Категория
Деньги
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
Япония выделила Украине почти $40 млн на системы обнаружения дронов – подробности

Япония выделила Украине почти $40 млн на системы обнаружения дронов – подробности

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
334
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Япония выделила Украине почти $40 млн на системы обнаружения дронов – подробности

глава МИД Японии Йоко Камикава

Деньги направят на закупку систем для обнаружения вражеских беспилотников.

Япония выделила Украине $37 млн долларов на системы обнаружения беспилотников.

Об этом заявила глава МИД Японии Йоко Камикава 7 января во время брифинга с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Брифинг министров проходил в укрытии, поскольку в тот момент в Киеве была объявлена воздушная тревога.

"Япония активно продвигает поддержку Украины, в рамках нашей поддержки Япония недавно решила внести 37 млн долларов в трастовый фонд НАТО, чтобы обеспечить систему обнаружения беспилотных летательных аппаратов", – заявила Йоко Камикава.

Кроме того, чтобы помочь украинцам пережить зиму, Япония предоставила пять мобильных генераторов и семь трансформаторов. Глава МИД Японии сегодня официально передаст это оборудование.

Йоко Камикава также осудила недавние ракетные и беспилотные атаки России по Украине и выразила искренние соболезнования жертвам этих атак.

Напомним, 7 января в Киев прибыла министерша иностранных дел Японии Йоко Камикава. Она встретилась с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, посетила Бучу, Ирпень и намерена посетить приют для переселенцев.

Читайте также ведущие новости дня:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
334
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация