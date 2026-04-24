Ярослав Майборода: "Яросад" наращивает производство, несмотря на войну

Реклама

Львовское предприятие "Сады Галичины", которое развивает бренд "Яросад" , наращивает производство и инвестирует в расширение садов, несмотря на военные риски. Как отметил соучредитель бизнеса Ярослав Майборода, компания также делает ставку на стабильную занятость в общинах, где работает.

"Мы продолжаем развиваться, несмотря на войну и все сложности - от нехватки кадров до рисков безопасности. В населенных пунктах, где расположены наши сады и производственные мощности, мы являемся одним из ключевых работодателей: около 70 человек работают у нас на постоянной основе, еще столько же присоединяются сезонно. от сбора урожая до упаковки и переработки”, - сказал он.

"Мы практически всю прибыль реинвестируем в развитие - расширяем сады, планируем новые площади, инвестируем в инфраструктуру. В то же время поддерживаем армию и благотворительные инициативы, в частности Благотворительный фонд "Украинская сила". Для нас важно не только развивать бизнес, но и создавать условия, чтобы люди оставались в общинах, работали и могли обеспечивать свои семьи".

Реклама

Компания Сады Галичины выращивает яблоки, груши и ягоды и работает по полному циклу - от закладки сада до хранения, переработки и экспорта готовой продукции. Сейчас в активе предприятия – более 100 гектаров яблоневых садов, 20 гектаров смородины, 2 гектара клубники. Для хранения продукции компания использует склад с камерами с регулируемой газовой средой в с. Вербица Львовской области общей емкостью 6 тыс. тонн.

Продукция под брендом "Яросад" представлена в крупнейших украинских торговых сетях и экспортируется в Великобританию, Швецию, Турцию, ОАЭ, Малайзию и Индонезию.

Несмотря на ракетный обстрел в 2025 году, уничтоживший часть садов, компания продолжает развитие. В 2026 году планируется закладка нового сада площадью 34 гектара. После ввода всех площадей в эксплуатацию предприятие рассчитывает выйти на годовой объем производства более 13 тыс. тонн яблок. Параллельно компания расширяет направление переработки – от производства повидла до концентратов и функциональных продуктов.

В 2025 году "Сады Галиции" уплатили более 6,2 млн грн налогов. Предприятие также поддерживает благотворительные инициативы и является одним из донаторов БФ "Украинская сила" . Основатели компании – Василий Костюк, Ярослав Майборода и Мария Кит. Управляющий бизнеса – Игорь Гарвас.