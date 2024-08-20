YASNO: Киевляне будут получать на смартфоны сообщения об отключении света

В мобильном приложении YASNO Mobile киевляне могут подключить уведомления о стабилизационных отключениях электроэнергии и они смогут первыми узнавать, когда по графику не будет света по конкретному адресу.

Об этом сообщается в YASNO.

Приложение будет уведомлять об отключении и перед тем, как поставка электроэнергии будет возобновлена.

Если вы имеете приложение, зарегистрировались и добавили адрес в график отключений, то такие уведомления будете получать автоматически. Они будут поступать в виде пуш-сообщений. Нажав на пуш, можно перейти непосредственно к самому сообщению в приложении. Все пуш-уведомления будут собираться в центре уведомлений.

Можно настроить приложение, чтобы получить сообщение об отключении.

«Нам важно, чтобы клиенты могли планировать свою жизнь даже если действуют отключения. Поэтому добавили уведомление о фактическом обесточении мобильного приложения YASNO Mobile. Пока сервис доступен только для киевлян, но впоследствии будет работать также и для клиентов в Днепропетровской области», — говорит СЕО YASNO Сергей Коваленко.

Напомним, по информации "Укрэнерго", 20 августа графики отключений света будут действовать с 16:00 до 24:00 во всех регионах.