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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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YASNO уплатил 239,5 млн грн налогов за I квартал 2025 года

В первом квартале 2025 года группа компаний, работающая под брендом YASNO в Украине, уплатила более 239,5 млн грн налогов.

YASNO уплатил 239,5 млн грн налогов за I квартал 2025 года

© pixabay.com

Об этом говорится в сообщении YASNO .

Отмечается, что при этом компании, работающие под брендом YASNO, а это четыре компании-поставщика, энергосервисная компания и операционная компания, перечислили в местные бюджеты совокупно 28 млн грн, в центральный бюджет – 211,5 млн грн.

«Когда мы говорим о восстановлении страны, в том числе – энергетической инфраструктуры, то понимаем, что начинать нужно с себя. И своевременная оплата налогов – это наш минимальный вклад в победу и восстановление Украины», – говорит Сергей Коваленко, СЕО YASNO.

Напомним, ранее входящий в группу ДТЭК Рината Ахметова операционный холдинг Д.Солюшнс был внесен в инициативу добросовестных налогоплательщиков – Клуба белого бизнеса.

Дата публикации
Количество просмотров
10
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