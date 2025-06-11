YASNO уплатил 239,5 млн грн налогов за I квартал 2025 года

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Об этом говорится в сообщении YASNO .

Отмечается, что при этом компании, работающие под брендом YASNO, а это четыре компании-поставщика, энергосервисная компания и операционная компания, перечислили в местные бюджеты совокупно 28 млн грн, в центральный бюджет – 211,5 млн грн.

«Когда мы говорим о восстановлении страны, в том числе – энергетической инфраструктуры, то понимаем, что начинать нужно с себя. И своевременная оплата налогов – это наш минимальный вклад в победу и восстановление Украины», – говорит Сергей Коваленко, СЕО YASNO.

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Напомним, ранее входящий в группу ДТЭК Рината Ахметова операционный холдинг Д.Солюшнс был внесен в инициативу добросовестных налогоплательщиков – Клуба белого бизнеса.