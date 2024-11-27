Яйца на вес золота: что будет с ценами перед новогодними праздниками

До конца года цена на яйца может вырасти еще на 10%.

Традиционно летом цены на яйца ниже из-за увеличения предложения и быстрой реализации продукта. А осенью цены растут.

Такое мнение высказал аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопко в комментарии "Факты ICTV".

По его словам, одной из причин удорожания является рост себестоимости продукции. Выросли цены на фуражную пшеницу, кукурузу, подсолнечный шрот. Поэтому корма подорожали и стоимость содержания кур увеличилась.

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Среди других причин – цены на электроэнергию. Они тоже растут, а ее потребление с приходом холодов только увеличится. Через короткий световой день птицам требуются комфортные условия, в том числе освещение.

"Кроме этого, есть сезонный фактор, в частности уменьшается предложение от домохозяйств, которое является стабильно высоким с мая до сентября", — отметил Максим Гопка.

Цены на яйца в Украине продолжат расти осенью и зимой из-за дополнительных расходов на обогрев, освещение, но стабилизируются весной, когда предложение увеличится, говорит эксперт.

Напомним, стоимость моркови в Украине достигла 18-25 грн/кг из-за активных закупок оптовиками и населением.

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