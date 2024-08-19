YBC_отчет: СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Делимся важными цифрами.

В последние месяцы мы внедрили ряд социальных проектов. Сейчас есть первые результаты наших усилий. Итого, за это время мы сделали:

14 кейсов юридической помощи военным

5 семинаров по “Адаптации гражданских”

42 открытые вакансии для ветеранов от участников YBC

36 собеседований и 6 трудоустроенных ветеранов

3 открытых новых бизнеса ветеранами

10+ новых партнеров в лице ОО и государственных учреждений

1 собственный Благотворительный Фонд YBC

Нашей ключевой целью является постоянная синхронизация с вызовами времени. Поэтому для реализации мы выбирали проекты, наиболее актуальные нам самим и обществу. Так в списке появились:

Семинары “Адаптация гражданских" в сотрудничестве с практикующими профильными психологами. Все записи вы можете найти на нашем YouTube.

Программа “Юридическая помощь для военных” в коллаборации с юридическими партнерами "МЕРЕЖА ПРАВА". Вместе мы не только решаем проблемные вопросы, но и провели вебинар для военных, ветеранов и членов их семей по теме "Выплаты для военнослужащих и ветеранов".

Программа "Менторство для ветеранов". В рамках сотрудничества участники YBC делятся своим опытом как приглашенные спикеры для ветеранов, начинающие свой путь в предпринимательства. На данный момент у нас есть три закрытых кейса. Наши бенефициары открыли три бизнеса: чайная, кондитерская и автопарк. Отзывы вы можете найти тут.

Программа “Поддержка военных и ветеранов”, в которой мы выделили главный приоритет – трудоустройство ветеранов и членов их семей. Более подробно об этом на странице Благотворительного фонда YBC и в нашем телеграмм-канале

Конвертировать нашу экспертизу, умение объединять людей и стремление помогать для создания полезных обществу проектов – мы стремимся вместе. Присоединяйтесь, давайте делать добрые дела вместе.