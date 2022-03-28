єПідтримка: четыре миллиона украинцев подали заявки на получение по 6500 гривен от государства

єПідтримка: четыре миллиона украинцев подали заявки на получение по 6500 гривен от государства

Заявки на получение денег будут приниматься только до конца марта.

Уже четыре миллиона украинцев в рамках программы "єПідтримка" подали заявки на получение от государства по 6500 грн. Эти деньги имеют право получить жители регионов, в которых продолжаются активные боевые действия.

2,7 млн украинцев уже получили средства – всего 17,9 млрд грн. Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации.

Напомним:

Программа была запущена 8 марта.

Заявки на получение по 6500 грн следует подать через "Дію" до 31 марта 2022 года.

Услуга доступна для наемных работников, за которых оплачивается ЕСВ, и ФЛП всех групп.

Государственную помощь могут получить только жители населенных пунктов, где активно ведутся боевые действия: Черниговская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Николаевская, Запорожская, Донецкая, Луганская, Киевская, Житомирская, Одесская, Волынская, Днепропетровская область и город Киев (список регионов утвержден Кабмином) .

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