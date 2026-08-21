YouTube резко повысил цены на Premium в Украине: сколько теперь стоит подписка

YouTube / © Getty Images

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YouTube начал предупреждать украинских пользователей о новых ценах на подписку Premium. Стоимость выросла сразу по нескольким тарифам, а семейный план теперь стоит вдвое дороже.

На официальной странице YouTube Premium уже указаны обновленные цены.

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Индивидуальная подписка стоит 179 грн в месяц, хотя раньше за нее нужно было платить 99 грн.

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Еще более заметно изменилась стоимость семейного тарифа. Его цена выросла со 149 до 299 грн в месяц. В рамках этого тарифного плана к подписке можно добавить до пяти членов семьи.

Изменения коснулись и студентов. Для них месячная плата за Premium составляет 109 грн против прежних 59 грн.

Как отметило издание Mezha, повышение стоимости может быть связано с расширением YouTube Premium Lite — более дешевой версии платной подписки. Сервис впервые запустили в марте 2025 года в ограниченном числе стран, а теперь платформу планируют распространить на все регионы, где доступен обычный Premium. В этот список входит и Украина.

Сколько будет стоить Premium Lite для украинцев, пока неизвестно. В США, например, этот тариф предлагается по цене 7,99 доллара в месяц.

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В то же время более дешевая подписка имеет существенные ограничения. Она не включает YouTube Music и часть функций стандартной подписки Premium. В частности, реклама может появляться при просмотре Shorts, прослушивании музыки, а также при поиске и просмотре страниц на YouTube.

Напомним, ранее YouTube начал тестировать в США новую систему искусственного интеллекта для проверки возраста пользователей. Алгоритм будет анализировать историю просмотров видео и на основании этих данных определять, является ли зритель совершеннолетним.

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