Юристы рассказали, что ждет должников из "коммуналки" после военного положения

В Украине во время войны запретили начислять штрафы за неуплату коммуналки.
Многие украинцы за 6 месяцев накопили долги за услуги жилищно-коммунального хозяйства. Впрочем, погасить задолженность все-таки придется.
Об этом пишет biz.today.ua со ссылкой на юристов.
После отмены военного положения гражданам придется заплатить за коммуналку, но без штрафных санкций.
"Хотя на время действия военного положения запрещены какие-либо штрафные санкции из-за невозможности уплаты коммуналки, обязанность уплаты коммунальных услуг не отменялась. То есть после окончания военного положения погасить задолженность все же придется, однако без начисления штрафных санкций за задолженность", — отметили юристы.
Юристы напомнили, что украинское правительство приняло постановление, по которому запрещено:
- начислять и взимать неустойки, осуществлять инфляционные начисления, проценты годовых из-за задолженности, образованной за неполное и/или несвоевременное внесение населением платы за ЖКУ;
- прекращать или ограничивать предоставление услуг ЖКХ из-за долгов.
Эксперты отметили, если украинцы не проживали в своем доме или квартире более 30 дней и у них отсутствуют счетчики учета, можно не платить за коммунальные услуги (исключение – снабжение теплоэнергией), если документально подтвердить свое отсутствие.
Также можно не платить за коммунальные услуги, если они предоставлялись не в полном объеме или некачественно.
К слову, военное положение продлили по меньшей мере до 21 ноября.
Напомним, Рада запретила принудительно взимать долги за коммуналку.
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