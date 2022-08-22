Юристы рассказали, что ждет должников из "коммуналки" после военного положения

В Украине во время войны запретили начислять штрафы за неуплату коммуналки.

Многие украинцы за 6 месяцев накопили долги за услуги жилищно-коммунального хозяйства. Впрочем, погасить задолженность все-таки придется.

Об этом пишет biz.today.ua со ссылкой на юристов.

После отмены военного положения гражданам придется заплатить за коммуналку, но без штрафных санкций.

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"Хотя на время действия военного положения запрещены какие-либо штрафные санкции из-за невозможности уплаты коммуналки, обязанность уплаты коммунальных услуг не отменялась. То есть после окончания военного положения погасить задолженность все же придется, однако без начисления штрафных санкций за задолженность", — отметили юристы.

Юристы напомнили, что украинское правительство приняло постановление, по которому запрещено:

начислять и взимать неустойки, осуществлять инфляционные начисления, проценты годовых из-за задолженности, образованной за неполное и/или несвоевременное внесение населением платы за ЖКУ;

прекращать или ограничивать предоставление услуг ЖКХ из-за долгов.

Эксперты отметили, если украинцы не проживали в своем доме или квартире более 30 дней и у них отсутствуют счетчики учета, можно не платить за коммунальные услуги (исключение – снабжение теплоэнергией), если документально подтвердить свое отсутствие.

Также можно не платить за коммунальные услуги, если они предоставлялись не в полном объеме или некачественно.

К слову, военное положение продлили по меньшей мере до 21 ноября.

Напомним, Рада запретила принудительно взимать долги за коммуналку.

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