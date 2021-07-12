Юрий Витренко заявил, что не скрывает размера своего вознаграждения в "Нафтогазе"

Действующий глава НАК "Нафтогаз Украины" утверждает, что соответствующая сумма указана в его декларации о доходах 2020 года.

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что наблюдательный совет государственной компании не обращалась к нему за согласием на раскрытие информации о размере его вознаграждения в 2020 году, когда топ-менеджмент получил многомиллионные выплаты. Об этом он написал на своей Facebook-странице, комментируя письмо председателя наблюдательного совета "Нафтогаза" Клэр Споттисвуд газете KyivPost.

В упомянутом письме Споттисвуд подтвердила, что в годовом отчете Нафтогаза 2020 года нет конкретных данных о размерах вознаграждений, полученных членами правления, но они представлены в консолидированной форме. Это она объяснила тем, что Витренко, который не был членом правления, получил "львиную долю от общей суммы компенсации" высшего руководства в 2020 году, но не согласился раскрыть сумму своего вознаграждения.

Витренко в ответ на такое заявление сообщил, что наблюдательный совет не просил у него согласия на раскрытие такой информации.

"В таком согласии не было необходимости, ведь то, сколько денег я получил 2020 года в Нафтогазе, и так является публичной информацией, указанной в моей электронной декларации, с которой каждый желающий может беспрепятственно ознакомиться на сайте НАПК. Замечу, эта декларация была подана и обнародована до того, как НАК опубликовал годовой отчет 2020 года без отчета о вознаграждении правления, хотя этого прямо требует украинское законодательство об акционерных обществах", — написал он в своем посте в соцсети.

Также Юрий Витренко подтвердил, что обратился в наблюдательный совет, предложив обнародовать отчет о вознаграждении членов правления 2020 года.

Напомним, что в соответствии с ранее опубликованным в СМИ отчете члены правления "Нафтогаза" в убыточном для государственного предприятия году получили 610,1 млн грн. При этом большая часть денег была выплачена в 2021 году — в частности, предыдущий глава НАК Андрей Коболев получил в мае 338,6 млн премии "по результатам его деятельности в предыдущие годы" и в связи с окончанием работы в компании. Четверо членов правления в апреле 2021 получили годовые бонусы и вторую часть премии за победу над Газпромом в Стокгольмском арбитраже.

Данных о размере вознаграждения нынешнего председателя правления Юрия Витренко в документе нет, поскольку в 2020 году он не был членом правления.

Напомним, что ранее правительство уволил Андрея Коболева с должности председателя правления "Нафтогаза". Причиной увольнения назвали убыточную работу государственной компании в прошлом году.

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