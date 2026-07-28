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Южный ГОК частично приостанавливает работу из-за атак агрессора на гражданские торговые суда
Южный горно-обогатительный комбинат начал процесс приостановки добычи и временного сокращения работы. Решение принято из-за постоянных атак страны-агрессора на гражданские торговые суда, следующие в украинские черноморские порты, что привело к фактической блокировке их работы. Компания продолжит выполнять обязательства перед сотрудниками и партнерами и возобновит добычу, когда разрешит ситуация с безопасностью.
Почему это вышло?
Приостановка добычи на Южном ГОК стала вынужденной, максимально отсроченной мерой. С начала полномасштабного вторжения комбинат постоянно работал в условиях ряда критических факторов: вражеские обстрелы, перебои с энергообеспечением, стремительный рост стоимости логистики, внедрение европейского механизма углеродной корректировки импорта (CBAM) и усиление квот ЕС на продукцию украинского ГМК. В июле 2026 года к этим вызовам добавилось значительное ухудшение ситуации для морской логистики, которая проходит через украинские черноморские порты, сообщается на сайте компании .
Страна-агрессор начала систематические ракетные удары по международным торговым судам. По данным из открытых источников, под удары попали по меньшей мере 12 гражданских кораблей, направлявшихся в украинские порты. Среди пострадавших судов оказались и перевозившие продукцию украинской металлургической отрасли.
Действия агрессора привели к приостановлению морского судоходства в черноморские порты Украины из-за опасений судовладельцев по поводу безопасности своих экипажей. В то же время как в портах, так и на складах Южного ГОКа накопилось несколько судовых партий железной руды, которая должна была идти на экспорт. Из-за невозможности накапливать добытую продукцию, комбинат был вынужден временно приостановить работу.
Как приостановка работы скажется на работниках?
Даже в это время социальная ответственность остается основой политики Южного ГОКа. Учитывая временную приостановку добычи, которую планируют возобновить в августе 2026 года, компания привлечет работников к ремонтным и регламентным работам.
Каков выход из ситуации?
Решение этого вопроса требует совместной и проактивной работы украинского государства и международных партнеров. Коллектив Южного ГОКа обращается к Президенту Украины, правительству, парламентариям. Деблокирование логистических маршрутов для украинских черноморских портов является важной задачей для устойчивой работы не только горно-металлургической отрасли, но и всей украинской экономики. Призываем органы государственной власти принять максимальные меры по защите портовой инфраструктуры и торговых судов от вражеских атак. Экспортно-ориентировочные отрасли как металлургия или аграрный сектор не могут полноценно отгружать свою продукцию клиентам без возможности использовать морские порты государства. Это вопрос не только выживания отдельных бизнесов, но и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, поставка валютной выручки в страну, продолжение комплексной помощи, оказываемой предприятиям местным общинам и Силам обороны Украины.