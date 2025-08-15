За 15 дней августа средняя цена электроэнергии упала на 6% в годовом сравнении - аналитика ExPro

Реклама

"Несмотря на повышение предельных прайс-кепов резкого повышения цен на рынке электроэнергии не произошло", - подчеркнули аналитики.

Фактически изменения затронули только часы «вечернего пика» — 20–23 часа, где цены выросли в пределах 11–33%, тогда как в период 15–19 часов по сравнению с июлем они снизились.

По данным «Оператора рынка», Украина импортировала 206,2 тыс. МВтч электроэнергии и экспортировала 135 тыс. МВтч.

Самые дорогие часы вечернего пика покрываются именно импортом.

Таким образом, даже после повышения прайс-кепов рынок остался контролируемым, а сдержанная реакция цен свидетельствует о стабильном балансе между спросом и предложением.

Ранее вице-президент по энергетике Украинского национального комитета Международной торговой палаты (ICC Ukraine) Александр Трофимец заявил, что без рыночных цен "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" не смогут дотировать тариф на электроэнергию для населения.