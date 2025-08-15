- Дата публикации
За 15 дней августа средняя цена электроэнергии упала на 6% в годовом сравнении - аналитика ExPro
Средневзвешенная цена электроэнергии на рынке за сутки вперед за первые 15 дней августа 2025 года составила 5511 грн/МВт·ч, сообщает ExPro. Это на 6% меньше, чем в период января-августа 2024 года.
"Несмотря на повышение предельных прайс-кепов резкого повышения цен на рынке электроэнергии не произошло", - подчеркнули аналитики.
Фактически изменения затронули только часы «вечернего пика» — 20–23 часа, где цены выросли в пределах 11–33%, тогда как в период 15–19 часов по сравнению с июлем они снизились.
По данным «Оператора рынка», Украина импортировала 206,2 тыс. МВтч электроэнергии и экспортировала 135 тыс. МВтч.
Самые дорогие часы вечернего пика покрываются именно импортом.
Таким образом, даже после повышения прайс-кепов рынок остался контролируемым, а сдержанная реакция цен свидетельствует о стабильном балансе между спросом и предложением.
Ранее вице-президент по энергетике Украинского национального комитета Международной торговой палаты (ICC Ukraine) Александр Трофимец заявил, что без рыночных цен "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" не смогут дотировать тариф на электроэнергию для населения.