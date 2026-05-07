За 4 месяца 2026 года ДТЭК вложил 5 млрд грн в подготовку ТЭС и шахт к следующей зиме

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

«По предварительным данным, в январе-апреле 2026 года ДТЭК Энерго инвестировал около 5 млрд грн в подготовку к летним пиков потребления и следующему отопительному сезону. Основную часть средств компания направила на ремонтную кампанию и восстановительные работы после вражеских атак, а также на поддержание более надежной работы тепловой генерации и угольных предприятий», - говорится в нем.

Отмечается, что во время прошлого отопительного сезона ТЭС ДТЭК подверглись 11 массированным атакам, которые привели к значительным разрушениям.

Всего с начала полномасштабного вторжения ТЭС компании подверглись более 220 атак.

«Мы продолжаем восстановление нон-стоп, потому что масштабы повреждений остаются беспрецедентными. Возобновление ТЭС после обстрелов будет продолжаться весь 2026 год и дальше. Наша задача неизменна — скорейшее восстановление мощностей, чтобы украинцы оставались со светом и теплом, а энергосистема была более устойчивой, особенно в периоды пиковых нагрузок», — отметил генеральный директор ДТЭК Энерго Александр Фоменко.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения ДТЭК Рината Ахметова направил более 49 млрд грн в ремонты и восстановление теплоэлектростанций, поддержку работы шахт и машиностроительных заводов.

