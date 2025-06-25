За 5 месяцев 2025 года ДТЭК вложил 3,2 млрд грн в восстановление ТЭС для подготовки к зиме

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

«В январе-мае 2025 года ДТЭК Энерго инвестировал около 3,2 миллиарда гривен в ремонты и восстановление теплоэлектростанций, которые получили серьезные разрушения из-за массированных ракетных атак.», - говорится в нем.

Это уже около 90% суммы, которая была инвестирована в ремонты ТЭС за весь прошлый год.

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«Наши энергетики ежедневно восстанавливают не только станции, но и ритм жизни городов и сел. Электричество – это основа всего, и мы делаем все, чтобы генерировать его даже в самые тяжелые моменты», – отметил генеральный директор ДТЭК Энерго Александр Фоменко.

Напомним, в 2024 году ДТЭК Рината Ахметова инвестировала в ремонты ТЭС после обстрелов 3,6 млрд грн. Еще 7,5 млрд грн было направлено в поддержку украинской угледобычи.