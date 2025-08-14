За 7 месяцев ДТЭК произвел 1,4 млн запчастей для обеспечения угледобычи

Реклама

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Отмечается, что в январе — июле этого года машиностроители изготовили и отремонтировали 1 992 единицы горно-шахтного оборудования, среди которых четыре новых комбайна для проведения горных выработок.

Кроме того, машиностроители поддержали потребности шахтеров, произведя 1,4 млн запчастей и комплектующих.

«Машиностроители ДТЭК Энерго продолжают быть надежной опорой в обеспечении украинских шахт важным оборудованием. Благодаря их работе угледобывающие предприятия могут надежнее работать, поддерживать добычу, а энергетики увереннее проходить летние пиковые нагрузки и готовиться к ближайшему отопительному сезону», — отметил генеральный директор ДТЭК Энерго Александр Фоменко.

Напомним, за первое полугодие 2025 года ДТЭК Рината Ахметова инвестировал почти 3 млрд грн в обеспечение стабильной угледобычи.