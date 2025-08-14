ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
6
Время на прочтение
1 мин

За 7 месяцев ДТЭК произвел 1,4 млн запчастей для обеспечения угледобычи

За семь месяцев 2025 года машиностроители ДТЭК произвели 1,4 млн запчастей для обеспечения стабильной угледобычи.

За 7 месяцев ДТЭК произвел 1,4 млн запчастей для обеспечения угледобычи

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Отмечается, что в январе — июле этого года машиностроители изготовили и отремонтировали 1 992 единицы горно-шахтного оборудования, среди которых четыре новых комбайна для проведения горных выработок.

Кроме того, машиностроители поддержали потребности шахтеров, произведя 1,4 млн запчастей и комплектующих.

«Машиностроители ДТЭК Энерго продолжают быть надежной опорой в обеспечении украинских шахт важным оборудованием. Благодаря их работе угледобывающие предприятия могут надежнее работать, поддерживать добычу, а энергетики увереннее проходить летние пиковые нагрузки и готовиться к ближайшему отопительному сезону», — отметил генеральный директор ДТЭК Энерго Александр Фоменко.

Напомним, за первое полугодие 2025 года ДТЭК Рината Ахметова инвестировал почти 3 млрд грн в обеспечение стабильной угледобычи.

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie