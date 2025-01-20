За что могут не платить украинские пенсионеры

Пенсионеры, работавшие в перечне определенных отраслей, освобождаются от уплаты за газоснабжение и твердое топливо.
Некоторые пенсионеры в Украине могут не платить отдельные жилищно-коммунальные услуги. Это зависит от профессии и места жительства.
Это предусматривает постановление правительства о "Порядке предоставления льгот отдельным категориям граждан с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи".
Кто из пенсионеров может не платить за коммунальные услуги
Согласно постановлению, не платить за коммунальные услуги могут пенсионеры, проживающие в сельской местности.
Пенсионеры также имеют право на определенные льготы, позволяющие получать отдельные услуги со скидкой или бесплатно.
Льготы имеют пенсионеры, которые до выхода на пенсию работали в таких отраслях: образование (учителя), библиотечное дело, медицина, культура. Эти пенсионеры освобождаются от оплаты за газоснабжение и твердое топливо.
Помимо льгот, пенсионеры также могут оформить жилищную субсидию, которая позволит платить меньше за коммунальные услуги. Это дополнительная поддержка для имеющих ограниченные доходы.
Дополнительные льготы для пенсионеров
Пенсионеры в Украине имеют право на дополнительные льготы, включая бесплатный проезд в городском транспорте, кроме метро и такси.
Пожилые люди могут получить бесплатную первичную и вторичную юридическую помощь. Это при условии, если размер пенсии составляет менее 4 722 грн или менее 6 056 грн для лиц с инвалидностью.
Пенсионеры имеют право не платить земельный налог за участки, отвечающие нормам, определенным украинским законодательством. Эти льготы на земельный действуют только в случае, если площадь участка не превышает законодательно установленные границы.
Напомним, ранее сообщалось о том, кто в Украине имеет право на 100% скидки на оплату коммунальных услуг.
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