За день на 33%: в Украине зафиксировали резкий скачок цен на рынке
Клубника по украинским хозяйствам подорожала на 27–33%. Средняя цена достигает 160 грн за кг.
На украинском рынке стремительно выросли цены на клубнику нового урожая. Больше всего подорожала ягода из отечественных хозяйств, в то время как стоимость импортной продукции пока остается стабильной.
Об этом свидетельствуют данные мониторинга Столичного рынка по состоянию на 21 мая.
Самой дешевой среди украинской продукции остается закарпатская клубника. Ее продают в пределах 130-150 грн/кг, а средняя цена составляет около 140 грн/кг.
Впрочем, еще несколько дней назад закарпатскую ягоду можно приобрести примерно по 110 грн/кг. Таким образом, цена выросла в среднем на 30 грн. или почти на 27%.
Еще заметнее подорожала клубника из других регионов Украины. Если раньше средняя цена держалась на уровне около 120 грн./кг, то теперь стоимость поднялась до 160 грн./кг.
Следовательно, за короткий период ягода прибавила в цене примерно 40 грн за кг, что составляет более 33%.
Импортная клубника остается самой дорогой на рынке
В то же время импортная клубника остается самой дорогой на рынке. Зарубежная продукция продается в пределах 190–210 грн/кг, а средняя цена пока удерживается на уровне 200 грн/кг без существенных изменений.
Эксперты объясняют колебания цен сезонными факторами, погодными условиями и ограниченным предложением ранней ягоды.
