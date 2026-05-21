За день на 33%: в Украине зафиксировали резкий скачок цен на рынке

На украинском рынке стремительно выросли цены на клубнику нового урожая. Больше всего подорожала ягода из отечественных хозяйств, в то время как стоимость импортной продукции пока остается стабильной.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга Столичного рынка по состоянию на 21 мая.

Самой дешевой среди украинской продукции остается закарпатская клубника. Ее продают в пределах 130-150 грн/кг, а средняя цена составляет около 140 грн/кг.

Впрочем, еще несколько дней назад закарпатскую ягоду можно приобрести примерно по 110 грн/кг. Таким образом, цена выросла в среднем на 30 грн. или почти на 27%.

Еще заметнее подорожала клубника из других регионов Украины. Если раньше средняя цена держалась на уровне около 120 грн./кг, то теперь стоимость поднялась до 160 грн./кг.

Следовательно, за короткий период ягода прибавила в цене примерно 40 грн за кг, что составляет более 33%.

В то же время импортная клубника остается самой дорогой на рынке. Зарубежная продукция продается в пределах 190–210 грн/кг, а средняя цена пока удерживается на уровне 200 грн/кг без существенных изменений.

Эксперты объясняют колебания цен сезонными факторами, погодными условиями и ограниченным предложением ранней ягоды.

