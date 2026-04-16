Новый закон о взыскании долгов испугал украинцев: как на самом деле он будет работать и что будет с имуществом

Закон об автоматическом взыскании долгов

После принятия законопроекта №14005 в Украине возникла волна обсуждений из-за заявлений о якобы «автоматическом взыскании долгов». Впрочем, эксперты уверяют: эти опасения в значительной степени преувеличены.

Детали объяснила Председатель Совета частных исполнителей Украины Оксана Русецкая в эфире "Украинского Радио",

По ее словам, речь идет не о новых жестких механизмах влияния на должников, а об упрощении процедур благодаря цифровизации.

Закон Верховная Рада приняла 7 апреля 2026 года, и в настоящее время он передан на подпись президенту.

Станет ли взыскание долгов «автоматическим»

Как объясняет Русецкая, полной автоматизации процесса взыскания долгов документ не предусматривает.

Ключевое правило остается неизменным: любое взыскание возможно только после судебного решения и открытия исполнительного производства.

Так же, как и раньше, только после этого лицо попадает в Единый реестр должников. Эта система действует с 2017 года.

Без решения суда внести человека в реестр невозможно даже если долг существует.

Что действительно изменится

Главное новшество закона — автоматическое исключение из реестра должников после полного погашения задолженности.

Раньше для этого нужно было ждать отдельного решения исполнителя. Теперь достаточно факта поступления средств — и система сама исключит человека из реестра.

Это позволит быстрее восстанавливать право распоряжаться имуществом, например, продавать авто или недвижимость.

Впрочем, такая упрощенная процедура будет действовать только для долгов до 10 минимальных зарплат (около 86 тысяч гривен). Для больших сумм процесс остается стандартным.

Изменятся ли ограничения для должников

Самые громкие заявления о новых ограничениях не соответствуют действительности.

Арест имущества, ограничения на продажу недвижимости или авто — эти механизмы действовали по-прежнему и остаются без изменений.

Так же не меняется правило по выезду за границу: ограничение возможно только по решению суда или в случае задолженности по уплате алиментов.

Что с единственным жильем

Еще один распространенный миф — будто бы закон позволяет забирать единое жилье за долги.

На самом деле документ, напротив, усиливает защиту: порог для взыскания повысили с 20 до 50 минимальных зарплат (приблизительно до 432 тысяч гривен).

Это означает, что при меньших долгах единое жилье не может быть принудительно реализовано.

Почему этот закон важен

Законопроект №14005 является частью обязательств Украины перед европейскими партнерами в рамках программы Ukraine Facility.

Его цель сделать систему исполнения судебных решений более эффективной, ведь именно эта сфера остается одной из проблемных в Украине.

В настоящее время уровень исполнения судебных решений остается низким, и без изменений в этой системе интеграция в европейское правовое пространство будет усложнена.

Что предусматривает новый закон о долгах

Напомним, 7 апреля 2026 года Верховная Рада приняла законопроект №14005, запускающий цифровизацию исполнительного производства. В публичном пространстве документ часто подавали как закон об «автоматическом взыскании долгов», однако речь идет прежде всего об упрощении процедур через обмен данными между реестрами, банками, МВД, нотариусами и исполнительной службой.

Суть изменений заключается в том, что после открытия исполнительного производства информация о должнике будет скорее попадать в ключевые системы. Поэтому нотариусы не смогут заверять соглашения с имуществом, сервисные центры МВД — переоформлять транспорт, а финансовые операции должника будет легче отслеживать.

В то же время, после полного погашения долга система должна автоматически подтверждать оплату, исключать человека из Единого реестра должников и снимать ограничения без дополнительных обращений.

Могут забрать жилье или землю за долги

Несмотря на громкие заявления, новый закон не вводит новых правил по изъятию единого жилья. Как и раньше, обращение взыскания возможно только на основании судебного решения и только в случаях, предусмотренных законом.

Отдельно эксперты напоминают: если долг подтвержден судом, исполнительная служба может взимать не только денежные средства, но и другое имущество должника. В зависимости от суммы задолженности и активов под арест могут попасть автомобиль, дополнительная недвижимость, дача или земельный участок, в частности пай.

Поэтому юристы советуют не доводить дело до исполнительного производства, ведь после решения суда возможности должника распоряжаться своим имуществом существенно ограничиваются.