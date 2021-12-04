За два года количество работающих украинцев в Польше увеличилось: почему едут и сколько зарабатывают

За два года количество работающих украинцев в Польше увеличилось: почему едут и сколько зарабатывают

Осенью Польша испытывала острый дефицит работников, что связано с активным восстановлением экономики.

В октябре в Польше трудоустроили рекордное количество иностранцев, большинство из них – украинцы. 636 тыс. граждан Украины – работников и владельцев фирм – заплатили страховые взносы. Это на 23,8% больше, чем 2 года назад, когда еще не было пандемии.

Об этом сообщает компания по международному трудоустройству Gremi Personal со ссылкой на данные Фонда социального страхования Польши.

За год количество украинских трудовых мигрантов увеличилось на 19,2%. Хотя число легально работающих украинцев в Польше рекордное, однако все равно не хватает рабочих рук. Осенью Польша испытывала острый дефицит работников, что связано с активным восстановлением экономики.

"В этом году мы видим, что спрос на работников увеличился на 90%. Рабочие руки нужны предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности, производству пластмассовых изделий и особенно в логистической отрасли, которая сейчас переживает бум.

Согласно данным исследования аналитического центра Gremi Personal, 80,6% украинцев едут работать в Польшу из-за более высоких зарплат, чем в Украине.

"Будут ли украинцы и дальше выбирать Польшу как страну трудовой миграции будет зависеть от того, упростят ли процесс трудоустройства и предложат ли более высокие зарплаты западные соседи Польши", — утверждает генеральный директор Gremi Personal Томаш Богдевич.

В настоящее время на польских фабриках и заводах можно заработать 25-40 тыс. гривен и выше. С Нового года в Польше вырастет минимальная почасовая ставка оплаты труда. Это значит, что в среднем украинцы будут зарабатывать в Польше на 2 тыс. грн. больше.

Какие условия на самом деле польские работодатели предлагают украинским работникам

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