За эти 5 копеек могут заплатить до 10 тысяч гривен: как распознать редкую монету

5 копеек / © УНИАН

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За редкие 5 копеек могут заплатить до 10 тысяч гривен. Речь идет о монете 1992 года выпуска особого вида, которую нумизматы высоко ценят из-за производственной ошибки.

Об этом сообщил ресурс «Монеты-ягодки».

Речь идет о 5 копейках 1992 года разновидности 1.1ААк. По данным нумизматов, в зависимости от степени сохранности такая монета может стоить от 4 до 10 тысяч гривен.

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Распознать ценный экземпляр можно по нескольким признакам. Среди них — утолщение в верхней части среднего зубца трезубца, цифра «1» в дате с характерным хвостиком, а также вторая группа в форме прямоугольного треугольника.

Самое важное отличие монеты — крупная насечка по краю. По информации специалистов, из-за производственной ошибки часть монет получила крупную насечку, что и сделало их редкими среди коллекционеров.

Один из таких экземпляров недавно был продан на аукционе Violity за 10 тысяч гривен. В свою очередь, монеты с мелкой насечкой на гурте относятся к распространённой разновидности 1.1ААм, которая встречается часто и не представляет особой ценности для коллекционеров.

5 копеек 1992 года, разновидность 1.1ААк. Фото: «Монеты-ягодки»

Напомним, житель Черниговской области Александр Пономаренко создал уникальную кольчугу, использовав более 4500 украинских монет. Мастер планирует изготовить к доспехам ещё и штаны.

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