За эти 50 копеек нумизматы дают большие деньги: как распознать сокровище

Монеты

Украинцы могут существенно пополнить свой бюджет, просто проверив содержимое старых копилок или кошельков. Некоторые монеты номиналом 50 копеек, которые на первый взгляд кажутся обычными, действительно стоят больших денег среди коллекционеров.

Об этом рассказали специалисты ресурса «Монеты-ягодки».

Как распознать ценные 50 копеек 1992 года

Самая дорогая разновидность, которую нумизматы классифицируют как 3ВАг. Главной особенностью этой монеты является гладкая группа (ребро монеты без насечек). Однако это не единственный признак. Чтобы убедиться, что у вас в руках именно ценный экземпляр, следует обратить внимание на следующие детали:

Средний зуб трезубца: он должен быть утолщен слева.

Размер рисунка: диаметр изображения составляет 17,7 мм.

Особенности гроздья №1: он имеет только 4 ягоды, при этом пятая ягода сливается с венком.

Группа: абсолютно гладкая.

Уникальная монета / © Фото из открытых источников

Именно совокупность этих признаков делает монету уникальной и желательной для коллекционеров.

Редкие 50 копеек 2001 года

Ценность составляют не только монеты начала независимости. За 50 копеек, отчеканенных в 2001 году, можно получить около 1500 гривен.

Уникальная монета / © Фото из открытых источников

Высокая цена обусловлена ограниченным тиражом — в том году было выпущено всего 5000 единиц таких монет. Специалисты отмечают, что вероятность найти такую монету в обращении крайне низка, но такие случаи были.

«На аукционах все же были единичные случаи, когда продавали 50 копеек 2001 года, найденные в обращении», — отмечают эксперты.

Поэтому, прежде чем рассчитываться мелочью в магазине, стоит внимательно рассмотреть монеты — возможно, вы держите в руках настоящее сокровище.

Напомним, Национальный банк Украины ранее презентовал памятную монету номиналом 5 гривен, посвященную опишнянской керамике — самобытному гончарному искусству, сформировавшемуся в поселке Опишня Полтавской области.

Монета была изготовлена из нейзильбера (сплав меди, никеля и цинка). Ее тираж составлял 50 тысяч штук, а цена в сувенирной упаковке — 195 гривен. С 3 февраля она стала доступна в официальном онлайн-магазине НБУ и в банках-дистрибьюторах.

В регуляторе отмечали, что опишнянская керамика является важным элементом украинской культурной идентичности и в 2012 году была внесена в Национальный перечень нематериального культурного наследия Украины.

На аверсе монеты изображена зооморфная скульптура «Лев» работы опишнянского гончара Василия Омеляненко, а также малый Государственный Герб Украины, надпись «УКРАИНА», номинал, год чеканки — 2025 и логотип Банкнотно-монетного двора. Реверс украшает стилизованная композиция из элементов традиционного орнамента с надписью «ОПИШНЯНСКАЯ КЕРАМИКА».