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За эту неделю есть новые санкционные шаги от Канады и США - Зеленский

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За эту неделю есть новые санкционные шаги от Канады и США - Зеленский

Фото: Офис президента Украины

Общая тенденция на ужесточение санкций будет увеличивать для государства-агрессора цену за террор против украинцев, отметил президент.

За эту неделю есть новые санкционные шаги от Канады и Соединенных Штатов.

Важное решение приняла Швейцария – о поддержке седьмого санкционного пакета ЕС.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 6 августа.

"Общая тенденция на ужесточение санкций остается неизменной и в дальнейшем будет увеличивать для государства-террориста цену за этот террор, террор против нашего народа", — отметил президент.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что седьмой пакет санкций ЕС против России обязательно будет. Однако вряд ли в этом пакете санкций будет эмбарго на российский газ.

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