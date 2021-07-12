За год цены на квартиры в новостройках вырастут на четверть: эксперт назвал причины

За год цены на квартиры в новостройках вырастут на четверть: эксперт назвал причины

По итогам 2021-го стоимость квартир на первичном рынке может вырасти на 25%, прогнозируют специалисты.

С января 2021 года жилье на первичном рынке выросло в цене на 15-18%, на вторичном — на 7-10% в зависимости от региона.

Об этом сообщает Ассоциация специалистов по недвижимости (риелторов) Украины.

В течение июля — середины августа ценовая динамика будет относительно стабильной. Но уже со второй половины августа и до середины декабря стоит ожидать существенных ценовых изменений.

В АСНУ прогнозируют, что к концу 2021 года стоимость квартир может увеличиться еще на 5-7% на первичном и на 3-5% на вторичном рынках жилья. Поэтому по итогам года стоимость квартир на «первичке» может вырасти до 25%, а на вторичном рынке — до 12%.

В то же время, по данным Ассоциации, в 2021 году наблюдается существенный рост уровня спроса: за 6 месяцев он вырос более чем на 20% и есть все предпосылки для его дальнейшего роста.

«Рынок жилья является фактически безальтернативным для того, чтобы сохранить и приумножить имеющиеся средства. Именно поэтому в течение 6 месяцев, несмотря на 2 локдауна, спрос на жилье растет на 3-5% ежемесячно», — объясняет президент АСНУ Юрий Пита.

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Специалист отмечает два фактора, влияющие на рост спроса, и, соответственно, на ценовую динамику — развитие ипотеки и более лояльные программы застройщиков с рассрочкой. По его словам, у граждан появилось больше возможностей стать собственниками жилья даже при отсутствии средств на оплату полной стоимости квартиры.

Президент АСНУ отмечает, что до сих пор рынок недвижимости является безальтернативным для сохранения и приумножения средств. Так, по сравнению с 2020 годом, количество инвестиционных сделок на первичном рынке выросло минимум на 15% и составляет более 60% в общей структуре продаж жилья.

«Одно- и двухкомнатные квартиры являются наиболее популярными для инвестиций, ведь спрос на малогабаритное жилье площадью 35-50 «квадратов» регулярно высокий, а цены растут ежегодно на 2-5%», — подчеркнул Юрий Пита.

По его словам, увеличение стоимости жилья побуждают инфляционный скачок и экономическая непредсказуемость в стране.

«С начала года покупательная способность гривны уменьшилась официально на 9%, а фактически, по мнению экономистов, на все 15-20%. В условиях роста цен на все группы товаров и услуг, вполне ожидаемо, что это сказалось и на стоимости жилья», — отметил специалист.

Напомним, 1 июля Верховная Рада приняла за основу правительственный законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законодательные акты.

Проект закона предусматривает введение 20%-го НДС на продажу жилья на вторичном рынке и увеличение ставки налога на доход физических лиц (НДФЛ) с 5% до 18% при продаже третьего и последующих объектов недвижимости в течение года.

В АСНУ прогнозируют, что в случае введения на первичном рынке НДС и 18% -го налога с продаж 3-го объекта недвижимости в год, цены на жилье в новостройках могут существенно возрасти, что автоматически затронет и вторичный рынок.

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