За год цены на продукты выросли более чем на 26%: в Минэкономики назвали причины скачка

В Украине потребительские цены в ноябре выросли на 26,5% по сравнению с ноябрем прошлого года. Главной причиной стало разрушение энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономики.

"Осложнение хранения продуктов питания и разрушение объектов АПК в сфере животноводства существенно отразились на ускоренном росте цен по группе продуктов питания, которые подорожали на 4,2% в октябре и на 0,5% в ноябре", — сообщила первый вице- премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко.

В ноябре подорожали яйца – на 10,6%, молоко и молочные продукты – на 2,9-2,4%, рыба и продукты из рыбы – на 2%). Между тем, на 6,9-1,1% уменьшилась стоимость фруктов, продуктов переработки зерновых, свинина, овощи, сахар.

"Также сдерживающее инфляцию влияние оказала фиксация обменного курса гривны и внешние факторы: относительная стабильность цен на продовольствие на мировых рынках, умеренное давление со стороны цен на рынке топлива", — говорится в сообщении

В министерстве отмечают, что последствия разрушения энергетической инфраструктуры с точки зрения ценовой динамики увеличивают стоимость затрат на производство товаров и услуг из-за необходимости быстрой замены централизованных источников поставки энергии на локальные (преимущественно генераторы). Кроме прочего, усложняется логистика и система хранения скоропортящихся товаров.

"Считаем, что по итогу года потребительская инфляция, как мы и прогнозировали, не превысит 30%", — заявила первая вице-премьер-министр — министрер экономики Юлия Свириденко.

Напомним, в Украине впервые с начала войны уровень потребительской инфляции замедлился. Показатель уменьшился с 26,6% в октябре до 26,5% в ноябре в годовом исчислении.

Читайте также: